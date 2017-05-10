Все энхаэловцы из Дании согласились приехать на домашний ЧМ-2018
Президент Датского
хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен заявил, что все энхаэловцы из Дании,
которые не попадут в плей-офф, приедут в национальную команду на домашний чемпионат
мира 2018 года.
«Да, игроки пообещали, что если они будут доступны и не будут играть к тому времени в НХЛ, то выступят за сборную в следующем году», – приводит ТАСС слова Бах-Нильсена.
На нынешнем турнире в Германии за сборную Дании выступает только один представитель НХЛ – форвард «Виннипега» Николай Элерс.
Всего же в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ сыграло десять датчан: форварды Элерс, Франс Нильсен («Детройт»), Миккель Бедкер («Сан-Хосе»), Ларс Эллер («Вашингтон»), Янник Хансен («Сан-Хосе»), Оливер Бьоркстранд («Коламбус»), Ник Соренсен («Анахайм»), Никлас Йенсен («Рейнджерс»), защитник Филип Ларсен («Ванкувер») и голкипер Фредерик Андерсен («Торонто»).
Напомним, 11 мая на чемпионате мира в Кельне Дания сыграет с Россией. Начало матча – 17:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция