Серхио Рамос: Болельщики «Атлетико» не заставят нас дрогнуть

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий перед ответным матчем с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится сегодня на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 21.45 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

«Нет, болельщики «Атлетико» на заставят нас дрогнуть. Наоборот, их гул погонит нас вперед. Мы добились хорошего результата в первом матче, но уверяю вас, «Реал» постарается выиграть и вторую встречу», – цитирует защитника «сливочных» Football Espana.

Отметим, что первая игра, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «бланкос» со счетом 3:0.