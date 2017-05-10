«Мерседес» обновил ливрею болидов к Гран-при Испании

«Мерседес» первой представила обновленную ливрею W08 согласно требованиям FIA в области улучшенного отображения номеров и фамилий гонщиков.

Накануне Гран-при России гоночный директор FIA Чарли Уайтинг издал директиву, согласно которой высота номеров на машинах должна быть не менее 230 мм, а надписей с именами – 150 мм. При этом можно использовать как полное имя пилота, так и официальное сокращение, применяемое в графике трансляции, как HAM (Хэмилтон) или BOT (Боттас).

Аббревиатуры фамилий пилотов Mercedes HAM и BOT появились на «акульем плавнике» W08. Кроме того, для лучшей идентификации своих гонщиков в «Мерседесе» изменили цвет номеров: начиная с Гран-при Испании, №77 на носовом обтекателе автомобиля W08 Боттаса будет отображаться синим цветом, а №44 Хэмилтона будет красным.

В Барселоне директиву FIA должны выполнить все без исключения команды.

Гран-при Испании пройдет 12-14 мая.