«Мерседес» обновил ливрею болидов к Гран-при Испании
«Мерседес» первой
представила обновленную ливрею W08 согласно требованиям FIA в области улучшенного отображения номеров и фамилий гонщиков.
Накануне Гран-при России гоночный директор FIA Чарли Уайтинг издал директиву, согласно которой высота номеров на машинах должна быть не менее 230 мм, а надписей с именами – 150 мм. При этом можно использовать как полное имя пилота, так и официальное сокращение, применяемое в графике трансляции, как HAM (Хэмилтон) или BOT (Боттас).
I spy with my little eye... 👀— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 10 мая 2017 г.
Something that looks a little like this... 🇬🇧
And also this... 🇫🇮#LH44 #VB77 #F1 pic.twitter.com/FzdLHNPuhk
Аббревиатуры фамилий пилотов Mercedes HAM и BOT появились на «акульем плавнике» W08. Кроме того, для лучшей идентификации своих гонщиков в «Мерседесе» изменили цвет номеров: начиная с Гран-при Испании, №77 на носовом обтекателе автомобиля W08 Боттаса будет отображаться синим цветом, а №44 Хэмилтона будет красным.
Notice something a little different? 🤔 #F1 pic.twitter.com/QMIvKrRV8a— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 10 мая 2017 г.
В Барселоне директиву FIA должны выполнить все без исключения команды.
Гран-при Испании пройдет 12-14 мая.