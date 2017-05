«Мерседес» обновил ливрею болидов к Гран-при Испании

«Мерседес» первой представила обновленную ливрею W08 согласно требованиям FIA в области улучшенного отображения номеров и фамилий гонщиков.

Накануне Гран-при России гоночный директор FIA Чарли Уайтинг издал директиву, согласно которой высота номеров на машинах должна быть не менее 230 мм, а надписей с именами – 150 мм. При этом можно использовать как полное имя пилота, так и официальное сокращение, применяемое в графике трансляции, как HAM (Хэмилтон) или BOT (Боттас).

I spy with my little eye... 👀

Something that looks a little like this... 🇬🇧

And also this... 🇫🇮#LH44 #VB77 #F1 pic.twitter.com/FzdLHNPuhk