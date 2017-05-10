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Кузнецова обыграла Ван Цян из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, одолев представительницу Китая Ван Цян, вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (6:4, 7:5.).

За все время игры спортсменка из РФ совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. В активе Ван Цян – 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Отметим, что за выход в финал уроженка Санкт-Петербурга поспорит с победителем пары Анжелика Кербер (Германия) – Эжени Бушар (Канада).

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