Кузнецова обыграла Ван Цян из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, одолев представительницу Китая Ван Цян, вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (6:4, 7:5.).

За все время игры спортсменка из РФ совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. В активе Ван Цян – 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Отметим, что за выход в финал уроженка Санкт-Петербурга поспорит с победителем пары Анжелика Кербер (Германия) – Эжени Бушар (Канада).