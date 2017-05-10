«Барселона» хочет продать Турана и Видаля, чтобы выручить средства для летних трансферов

Руководство «Барселоны» в летнее трансферное окно рассчитывает потратить около €60 млн для покупок новых футболистов. Об этом сообщает испанский портал Sport.

По информации издания, сине-гранатовые рассчитывают выручить данную сумму от продажи полузащитника Арды Турана и защитника Алеиша Видаля.

За турецкого футболиста каталонцы надеются получить за него приблизительно €30 миллионов, в то время как за Видаля - €15 миллионов, хотя, по мнению издания, руководство «Барсы» может устроить и сумма в €10 миллионов.

Напомним, что Арда Туран перешел в «Барселону» в июле 2015 года из «Атлетико» за €34 миллиона. В июне того же года Алеиш Видаль перешел в стан сине-гранатовых из «Севильи», сумма сделки составила €17 миллионов. Контракты обоих футболистов с «Барселоной» рассчитаны до лета 2020 года.