Владимир Лукин: Позиции ПКР и МПК сблизились

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал об итогах встречи с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросу восстановления членства ПКР.

8 и 9 мая в немецком Бонне стороны обсуждали то, как ПКР реализует дорожную карту по выполнению критериев, что позволит восстановить членство в МПК.

«Та сторона сочла эту встречу успешной. Мы, в свою очередь, констатируем, что произошло некоторое сближение позиций по целому ряду пунктов дорожной карты. Но это только предварительное мнение. Окончательные выводы будут сделаны исполкомом МПК, который будет обсуждать процесс реализации нашей дорожной карты.

19-21 мая в Барселоне эти выводы будут преданы огласке на заседании исполкома. Именно тогда будут сформулированы результаты нашей работы, согласований и переговоров, которые сейчас проходят», – приводит ТАСС слова Лукина.

Напомнми, МПК приостановил членство ПКР 7 августа на основании расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Тогда же Россия не была допущена до Паралимпийских игр 2018 года в Рио-де-Жанейро.