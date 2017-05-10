Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария0 : 0Белоруссия
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Футбол  Шинник- : -Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Лукин: Позиции ПКР и МПК сблизились

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал об итогах встречи с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросу восстановления членства ПКР.

8 и 9 мая в немецком Бонне стороны обсуждали то, как ПКР реализует дорожную карту по выполнению критериев, что позволит восстановить членство в МПК.

«Та сторона сочла эту встречу успешной. Мы, в свою очередь, констатируем, что произошло некоторое сближение позиций по целому ряду пунктов дорожной карты. Но это только предварительное мнение. Окончательные выводы будут сделаны исполкомом МПК, который будет обсуждать процесс реализации нашей дорожной карты.

19-21 мая в Барселоне эти выводы будут преданы огласке на заседании исполкома. Именно тогда будут сформулированы результаты нашей работы, согласований и переговоров, которые сейчас проходят», – приводит ТАСС слова Лукина.

Напомнми, МПК приостановил членство ПКР 7 августа на основании расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Тогда же Россия не была допущена до Паралимпийских игр 2018 года в Рио-де-Жанейро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вице-президент ПКР: Отказ в участии в отборе к Пхенчхану может быть снять, когда отборочных соревнований уже не будетВице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин рассказал о переговорах с Международным паралимпийским комитетом (МПК) об участии российских спортсменов в отборочных соревнованиях перед Играми в Пхенчхане.Тренер сборной России по следж-хоккею умер в Южной КорееСтарший тренер сборной команды России по следж-хоккею Сергей Самойлов скончался в Южной Корее, где проходили соревнования в рамках чемпионата мира по следж-хоккею, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР по поводу отстранения от Паралимпиады-2016Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оставить в силе отстранение ПКР от членства в Международном паралимпийском комитете, сообщается на официальном сайте суда.Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете не будет восстановлено до выполнения всех критериевЧлен исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев рассказал о том, когда организация может восстановить членство в Международном паралимпийском комитете.МПК не разрешил российским паралимпийцам выступать под нейтральным флагомСовет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержал предложение члена исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаила Терентьева о разрешении россиянам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает RT.МПК пока не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета РоссииРабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) на данный момент не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации.ПКР разрешит спортсменам выступать под нейтральным флагомГлава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не станет возражать, если российские спортсмены примут решение выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.20 федераций допустили российских паралимпийцев до международных стартов20 международных федераций допустили российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года, заявил председатель исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), первый вице-президент организации Павел Рожков.Замглавы ПКР: Люди за несравнимо меньшее нарушение получили несравнимо большее наказаниеЗамглавы Паралимпийского комитета России Олег Смолкин считает, что наших спортсменов еще могут допустить до Игр-2018.Мимо Пхенчхана? Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018Мимо Пхенчхана? Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018МПК отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018.Слушания по иску российских паралимпийцев к МПК пройдут 15 мартаКак сообщает официальный сайт CAS, слушания по объединенному иску Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (IPC) состоятся 15 марта.Ирина Громова: Попался на допинге – наказывайте! А пока только словаИрина Громова: Попался на допинге – наказывайте! А пока только словаСтарший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвоватьИрина Громова: Никто в ПКР с нами не советуетсяСтарший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.МПК: Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой, санкции будут снятыНа официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК) появилось сообщение, адресованное российским спортсменам. Отметим, что ранее стало известно о том, что МПК отказал спортсменам из РФ участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путьПредседатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Михаил Дегтярев высказался о решении МПК (Международного паралимпийского комитета) отказать российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.Исполком МПК отказался допускать российских паралимпийцев к отбору на Паралимпиаду-2018Сегодня Пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР) распространила следующий пресс-релиз.«Советский спорт» поддержал проект «Несломленные», организованный Паралимпийским комитетом России«Советский спорт» представляет акцию «Несломленные» - специальный проект фотографа Нико Николаса, осуществленный при поддержке Паралимпийского комитета России.Филип Крэйвен: Я не знаю, будет ли сборная России на ОИ-2018Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен высказался о возможности участия сборной России в Паралимпийских играх в Пхенчхане.Павел Колобков: Меня немного настораживает медлительность в работе IPCМинистр спорта России Павел Колобков дал оценку работе Международного паралимпийского комитета (IPC) по восстановлению членства России в организации.«Приходите завтра». Как футболят российских паралимпийцев«Приходите завтра». Как футболят российских паралимпийцевПаралимпийский комитет России уже месяц не может получить фамилии спортсменов, которые упоминаются в докладе Макларена.
Футбол
ФОТО: «Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на следующий сезон
Футбол
Лоськов выйдет на поле в матче «Локомотив» – «Оренбург»
Футбол
Дик Адвокат: Я не напрашивался на работу со сборной Голландии
Футбол
Руководство «Спартака» поздравило команду с чемпионством
все новости
IPC (МПК)
IPC (МПК)
ПКР
ПКР