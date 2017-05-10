Борис Игнатьев: «Торпедо» очень реально выйти в ФНЛ

Вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев прокомментировал возможность выхода московского «Торпедо» в ФНЛ.

- «Торпедо» очень реально выйти в ФНЛ. Нам осталось три тура, где две домашние игры с прямыми конкурентами. Все в наших руках, и преимущество своего поля никто не отменял. По словам руководителей, у нас есть уверенность, что мы в финансовом плане потянем выступление в ФНЛ. Да, мы не будем шиковать, нас ждет такая же участь, как и большинство команд (середняков) ФНЛ, - передает слова Игнатьева «Р-Спорт».

За три тура до окончания чемпионата ПФЛ «Торпедо», набрав 38 очков, делит 2-4 места с «Сатурном» и «Авангардом», отставая от лидирующего белгородского «Энергомаша» на два очка.