Финские ученые: Накачать ноги можно с помощью легких весов
Финские ученые пришли к выводу, что для укрепления мышц ног
необходимы не только тяжелые, но и легкие веса.
Специалисты утверждают, что снижение веса при тренировках
является более эффективным методом строительства мышц ног, чем тяжелые грузы.
Права, эксперты рекомендуют сочетать разные веса. Так, подъемы тяжелого веса и
его дальнейшее снижение способствуют большей массе ног, чем при занятиях с
одним и тем же тяжелым весом.
Свои выводы финские ученые сделали на основе анализа
тренировок молодых людей со средним возрастом в 22 года. Добровольцам позволяли
ибо тренироваться с тяжелыми и более легкими весами, либо продолжать тренировки
на сопротивление поднимая и опуская один и тот же вес. В обеих группах
выполнялось одинаковое количество упражнений для строительства мышц ног каждую
неделю. Через 10 недель ученые оценили прибавку мышечной массы, и оказалось,
что она была более значительной в той группе, где участники поднимали вначале
тяжелые, а потом и более легкие веса.
Результаты
исследования также показали, что любые преимущества традиционных тренировок
приостанавливаются уже на пятой неделе, то есть дальнейшего прогресса в росте
мышечной массы не бывает. А среди спортсменов, которые комбинировали различные
веса, прогресс продолжался. Причина этого точно не установлена, но вполне
возможно, что это связано с различной концентрацией гормонов в крови.