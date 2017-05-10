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Финские ученые: Накачать ноги можно с помощью легких весов

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финские ученые пришли к выводу, что для укрепления мышц ног необходимы не только тяжелые, но и легкие веса.

Специалисты утверждают, что снижение веса при тренировках является более эффективным методом строительства мышц ног, чем тяжелые грузы. Права, эксперты рекомендуют сочетать разные веса. Так, подъемы тяжелого веса и его дальнейшее снижение способствуют большей массе ног, чем при занятиях с одним и тем же тяжелым весом.

Свои выводы финские ученые сделали на основе анализа тренировок молодых людей со средним возрастом в 22 года. Добровольцам позволяли ибо тренироваться с тяжелыми и более легкими весами, либо продолжать тренировки на сопротивление поднимая и опуская один и тот же вес. В обеих группах выполнялось одинаковое количество упражнений для строительства мышц ног каждую неделю. Через 10 недель ученые оценили прибавку мышечной массы, и оказалось, что она была более значительной в той группе, где участники поднимали вначале тяжелые, а потом и более легкие веса.

Результаты исследования также показали, что любые преимущества традиционных тренировок приостанавливаются уже на пятой неделе, то есть дальнейшего прогресса в росте мышечной массы не бывает. А среди спортсменов, которые комбинировали различные веса, прогресс продолжался. Причина этого точно не установлена, но вполне возможно, что это связано с различной концентрацией гормонов в крови. 

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