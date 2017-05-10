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Агент: Бельерин в «Барселоне»? Он обновил контракт, чтобы остаться в «Арсенале»

Источник:  Goal.comКомментарии

Агент защитника «Арсенала» Эктора Бельерина Альберт Ботинес высказался об интересе к испанцу со стороны «Барселоны».

«До того как Эктор обновил контракт с «Арсеналом», им интересовались шесть или семь клубов. Это дало ему понять, что он все делает правильно. После же подписания нового соглашения интерес сохранили только два-три клуба.

Я много читаю о предполагаемом интересе со стороны «Барселоны», но мне уже давно не звонили из клуба.

В футбольном мире никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Безусловно, он обновил контракт, чтобы остаться в «Арсенале» на продолжительное время. Но может быть появится клуб, которому он очень нравится, и все поменяется. Я ничего не могу гарантировать, хотя самым вероятным вариантом станет для него остаться в «Арсенале», потому что он подписал новый контракт», – приводит Goal.com слова Ботинеса.

Напомним, Бельерин является воспитанником академии «Барселоны» «Ла Масии», но в 16 лет перешел в «Арсенал», за который дебютировал в сентябре 2013 года.

21 ноября прошлого года Бельерин подписал с «Арсеналом» контракт до 2022 года.

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