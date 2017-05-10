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Франческо Тотти: Мой последний матч 28-го мая? Я не знаю

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Капитан «Ромы» Франческо Тотти отказался подтвердить информацию о том, что завершит карьеру игрока после окончания сезона.

– Мой последний матч 28-го мая? Я не знаю, – цитирует капитана римского клуба Football Italia.

Ранее спортивный директор римлян Мончи рассказала, что у Тотти есть договоренность с клубом о том, что этот сезон станет последним для него в качестве игрока.

Напомним, в последнем туре чемпионата Италии 28 мая «Рома» на своем поле примет «Дженоа».

Франческо Тотти защищает цвета «Ромы» с 1992 года. В 2001 году в составе римлян он стал чемпионом Италии.

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