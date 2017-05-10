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Американские ученые обнаружили вещество, сжигающее жир без фитнеса

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Группа американских ученых разрабатывает препарат, который может стать альтернативой для фитнеса в деле сжигания лишнего жира.

Препарат напоминает действие определенной разновидности энергетиков, которые используют спортсмены перед соревнованиями для «подсушки» тела.

Речь идет о веществе под названием GW1516, которое действует таким образом, что при обмене веществ в организме человека в приоритет выходит не расщепление запасов углеводов и гликогена, а жиров.

Отмечается, что при таком подходе в мозг будут активно поставляться углеводы для энергии, а что касается жиров, то они просто не будут накапливаться в организме.

На данный момент препарат был протестирован на мышах. В дальнейшем ученые планируют найти людей, которые согласятся испытать его на себе.

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