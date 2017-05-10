Американские ученые обнаружили вещество, сжигающее жир без фитнеса
Группа американских ученых разрабатывает препарат, который может стать альтернативой для
фитнеса в деле сжигания лишнего жира.
Препарат напоминает действие определенной разновидности
энергетиков, которые используют спортсмены перед соревнованиями для «подсушки»
тела.
Речь идет о веществе под названием GW1516, которое действует
таким образом, что при обмене веществ в организме человека в приоритет выходит
не расщепление запасов углеводов и гликогена, а жиров.
Отмечается, что при таком подходе в мозг будут активно
поставляться углеводы для энергии, а что касается жиров, то они просто не будут
накапливаться в организме.
На данный момент препарат был протестирован на мышах. В
дальнейшем ученые планируют найти людей, которые согласятся испытать его на
себе.