Правительство Петербурга выделило землю СКА для строительства новой арены
10 мая на заседании
правительства Петербурга принято решение о предоставлении ХК СКА земельного
участка по адресу проспект Юрия Гагарина, уч. 53, сообщает официальный
сайт армейцев.
- Площадь участка составляет 33,5 тысячи квадратных метров. На
этом месте по предварительному проекту будут построены две ледовые арены (с
трибунами на две тысячи человек и без трибун) и другая сопутствующая
инфраструктура. При этом 20-тысячный стадион планируется возвести на смежном
участке. На сегодняшний день проект находится в начальной стадии разработки,
объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее, - говорится в
сообщении.
Напомним, на данный момент для проведения хоккейных матчей СКА
арендует Ледовый Дворец Санкт-Петербурга. Максимальная вместимость комплекса
составляет 12 300 зрителей.