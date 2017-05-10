Тарасенко не приедет в сборную России на чемпионат мира

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сможет выступить за сборную России на чемпионате мира в Кельне.

«К сожалению, состояние здоровья Владимира Тарасенко после плей-офф НХЛ не позволяет ему играть в хоккей в ближайшее время, так что он не сможет помочь нашей сборной на чемпионате мира.

Он должен пройти медицинское обследование, после которого будет установлено, потребуется ли ему операция или нет», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу сборной России.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 75 (39+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–1» и 12 минутах штрафа, а также 6 (3+3) очков в 11 матчах плей-офф.

«Сент-Луис» завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию второго раунда «Нэшвиллу» (2-4).

После трех туров группового этапа чемпионата мира Россия занимает второе место в группе A, отставая на одно очко от Латвии.