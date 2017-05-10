Виктор Мозес: Доказал всем, что заслуживаю выступать в таком клубе, как «Челси»

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес рассказал о переменах в нынешнем сезоне, отметив роль наставника «синих» Антонио Конте, который поставил его на другую позицию.

«Конте просто отправил меня играть на фланг. Конечно, мы обсуждали эту тему. После первого матча в новой роли, тренер всячески оказывал мне поддержку. Особенно на тренировках. Позже я пересматривал матч с «Халлом», чтобы увидеть со стороны свою игру и понять ошибки.

Всегда знал, что способен на большее. Я доказал всем, что заслуживаю выступать в таком большом клубе, как «Челси». Здесь работает специалист, который даст возможность любому», – цитирует игрока «синих» Goal.com.

В нынешнем сезоне 26-летний Мозес провел во всех турнирах 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.