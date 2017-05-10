Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария0 : 0Белоруссия
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Футбол  Шинник- : -Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Комментарии

22-я ракетка мира Анастасия Севастова выиграла у Лары Арруабаррены из Испании в матче третьего круга турнира WTA Mutua Madrid Open.

27-летняя латвийская теннисистка завершила в свою пользу два сета со счетом 7:5, 6:2.

Ранее соперницы встречались один раз. В 2016 году Севастова была сильнее на турнире в Нью-Хэйвене на харде (3:6, 6:4, 6:1).

В четвертьфинале Севастова сыграет с победителем матча Кики Бертенс (Голландия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Напомним, во втором круге Севастова выбила из борьбы третью ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала

Матч

Арруабаррена Л. (Испания) - Севастова А. (Латвия) - 5:7, 2:6

Место и дата

10 мая 13:15, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова обыграла Ван Цян из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, одолев представительницу Китая Ван Цян, вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (6:4, 7:5.).Мартина Навратилова: Игрокам пора оставить в покое Шарапову, она отбыла свою дисквалификациюЭкс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась в поддержку российской теннисистки Марии Шараповой.«Ювентус» в финале ЛЧ, отставка тренера «Интера» и забавный конкурс от Промеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разрядеРоссийский дуэт теннисисток Екатерина Макарова и Елена Веснина не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде, проиграв представительницам Испании Аранче Парра-Сантонхе и Сильвии Солер-Эспиносе.Халеп обыграла Винчи во втором круге турнира в МадридеРумынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над итальянкой Робертой Винчи во втором круге турнира в Мадриде.Шарапова не справляется с критикой? Как Мария проиграла БушарШарапова не справляется с критикой? Как Мария проиграла БушарШарапова во втором раунде в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар, выступившей с жесткой критикой в адрес россиянки за пару дней до матча.Касаткина вместе с американкой Атаво не смогла выйти во второй круг парного турнира в МадридеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина и представительница США Ракель Атаво не смогли пробиться во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде.Карла Суарес Наварро: Победа над Возняцки многое значит для меня24-я ракетка мира Карла Суарес Наварро прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:4, 2:6, 6:2) в матче второго круга турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.Анастасия Павлюченкова: Есть ощущение, что раньше я не отрабатывала на 100 процентов возможностей16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, как он сочетает тренировки с повседневной жизнью.Шарапова получит wild card на турнире в БирмингемеПятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получит wild card на турнире WTA Aegon Classic в Бирмингеме, сообщает The Times.Эжени Бушар: Люди разделяют мое мнение по Шараповой, но боятся сказать вслухКанадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу над Марией Шараповой (7:5, 2:6, 6:4) во втором круге турнира в Мадриде.Мария Шарапова: Шумиха вокруг матча на мою игру и результат никак не повлиялаРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение Эжени Бушар (5:7, 6:2, 4:6) во втором круге турнира в Мадриде.Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в МадридеШарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова в матче второго раунда турнира в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар со счетом 7:5, 2:6, 6:4.Кузнецова в паре с Младенович проиграла на турнире в МадридеРоссиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович уступили голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон в первом круге турнира в Мадриде в парном разряде.Бушар - Шарапова. Турнир WTA в Мадриде. ОнлайнСегодня Мария Шарапова в матче второго круга турнира WTA в Мадриде сыграет с канадкой Эжени Бушар.Кузнецова обыграла Риск во втором круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Элисон Риск во втором круге турнира в Мадриде.Мария Шарапова: Я бы очень хотела сыграть на Уимблдоне, этот турнир многое значит для меняРоссийская теннисистка Мария Шарапова надеется принять участие в Уимблдонском турнире 2017 года.Павлюченкова уступила Кырсте на турнире в МадридеМатч первого раунда турнира WTA в Мадриде (Испания) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и румынкой Сораной Кырстей завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 7:6 (5) в пользу Кырсти.«Спартак» стал чемпионом, сборная России разгромила Италию на ЧМ, а «Томь» покидает РФПЛ. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей воскресенья.Шарапова обыграла Лючич-Барони на старте турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова одержала первую победу на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.
Футбол
ФОТО: «Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на следующий сезон
Футбол
Лоськов выйдет на поле в матче «Локомотив» – «Оренбург»
Футбол
Дик Адвокат: Я не напрашивался на работу со сборной Голландии
Футбол
Руководство «Спартака» поздравило команду с чемпионством
все новости
Анастасия Севастова
Анастасия Севастовавсе новости
Лара Арруабаррена
Лара Арруабарренавсе новости
Mutua Madrid Open
Mutua Madrid Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour