Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
22-я ракетка мира
Анастасия Севастова выиграла у Лары Арруабаррены из Испании в матче третьего
круга турнира WTA Mutua Madrid Open.
27-летняя латвийская теннисистка завершила в свою пользу два сета со счетом 7:5, 6:2.
Ранее соперницы встречались один раз. В 2016 году Севастова была сильнее на турнире в Нью-Хэйвене на харде (3:6, 6:4, 6:1).
В четвертьфинале Севастова сыграет с победителем матча Кики Бертенс (Голландия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния).
Напомним, во втором круге Севастова выбила из борьбы третью ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350
долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Арруабаррена Л. (Испания) - Севастова А. (Латвия) - 5:7, 2:6
Место и дата
10 мая 13:15, , Онлайн-трансляция