Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

22-я ракетка мира Анастасия Севастова выиграла у Лары Арруабаррены из Испании в матче третьего круга турнира WTA Mutua Madrid Open.

27-летняя латвийская теннисистка завершила в свою пользу два сета со счетом 7:5, 6:2.

Ранее соперницы встречались один раз. В 2016 году Севастова была сильнее на турнире в Нью-Хэйвене на харде (3:6, 6:4, 6:1).

В четвертьфинале Севастова сыграет с победителем матча Кики Бертенс (Голландия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Напомним, во втором круге Севастова выбила из борьбы третью ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала