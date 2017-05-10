ИИХФ пригласила «Динамо» (Балашиха) сыграть на Континентальном кубке

Чемпион ВХЛ «Динамо» (Балашиха) получил приглашение от ИИХФ выступить на Континентальном кубке.

ИИХФ проводит Континентальный кубок с 1997 года. С 2009 года он является единственным турниром среди клубных команд под эгидой ИИХФ. При этом в последнее время клубы из ведущих лиг Европы, выступающие в Лиге чемпионов, не принимают участие в турнире.

Действующим победителем Континентального кубка является британский «Ноттингем Пантерс». Российские клубы выигрывали турнир дважды: «Лада» в 2006 году и «Ак Барс» в 2008 году.

Чемпионы ВХЛ выступали в Континентальном кубке три раза: «Рубин» (2011/2012) и «Торос» (2012/2013 и 2013/2014).

Регламент проведения Континентального Кубка сезона 2017/2018 будет утвержден на конгрессе ИИХФ, который состоится 18-20 мая в Кельне.

Добавим, что «Динамо» стало обладателем Кубка Братины, обыграв в финале «Торпедо» из Усть-Каменогорска.