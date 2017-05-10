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Майкл Кэррик: Горю желанием пробиться в финал Лиги Европы и выиграть трофей

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик дал интервью пресс-службе УЕФА в преддверии ответного матча с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы.

– Сколь важен трофей Лиги Европы? Заждалась ли его клубная коллекция трофеев?
– Безусловно. Лично я горю желанием пробиться в финал и попытаться выиграть этот трофей. В конечном счете только это и имеет значение. В каком бы турнире ты ни принимал участие, нацеливаешься только на победу. Особенно с таким клубом и таким коллективом. 

Сейчас нам выпала прекрасная возможность. Мы уважаем команды, продолжающие борьбу. Будет непросто, и мы не считаем, что успех сам придет к нам в руки, но наша цель – победить. Ничто иное не имеет значения, – цитирует хавбека «МЮ» официальный сайт УЕФА.

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