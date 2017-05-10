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Агент Руни приезжал в отель к Моуринью

Источник:  Daily MailКомментарии

Агент форварда Уэйна Руни Пол Стретфорд был замечен в среду утром в отеле Manchester's Lowry, где проживает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Более того, Стретфорд покинул здание отеля незадолго до выхода из него португальца.

Не исключено, что Стрефорд и Моуринью обсуждали будущее 31-летнего нападающего в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне лучший бомбардир в истории клуба выходил в стартовом составе лишь в 12 матчах премьер-лиги.

Зимой Руни мог покинуть «Манчестер Юнайтед». На форварда претендовали клубы из Китая, куда Стретфорд даже летал на переговоры.

Также не исключено, что Руни может вернуться в «Эвертон», откуда он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году.

Напомним, в четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой» в ответном матче ½ финала Лиги Европы.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Сельта

Место и дата

11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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