Агент Руни приезжал в отель к Моуринью
Агент форварда Уэйна Руни
Пол Стретфорд был замечен в среду утром в отеле Manchester's Lowry, где
проживает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Более того, Стретфорд покинул здание отеля незадолго до выхода из него португальца.
Не исключено, что Стрефорд и Моуринью обсуждали будущее 31-летнего нападающего в «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне лучший бомбардир в истории клуба выходил в стартовом составе лишь в 12 матчах премьер-лиги.
Зимой Руни мог покинуть «Манчестер Юнайтед». На форварда претендовали клубы из Китая, куда Стретфорд даже летал на переговоры.
Также не исключено, что Руни может вернуться в «Эвертон», откуда он перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году.
Напомним, в четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой» в ответном матче ½ финала Лиги Европы.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция