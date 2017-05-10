Крис Ли: Я никогда не играл за сборную Канады даже на юниорском уровне

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли рассказал об эмоциях перед дебютом на чемпионате мира по хоккею в составе сборной Канады.

- Штаб сборной Канады внес меня в заявку на чемпионат мира, и завтра я проведу первый матч на турнире против французов. Это на самом деле безумная история, я счастлив, что нахожусь здесь. Я никогда не играл за сборную даже на юниорском уровне, если не считать двух Кубков Германии, - приводит слова Ли «Р-Спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне провел в составе «Магнитки» вышел на лед в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 65 очков (14+51).