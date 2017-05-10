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Джон Купер: Ощущение, что вокруг меня повсюду хоккеисты «Тампы»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Канады и клуба НХЛ «Тампа» Джон Купер рассказал о впечатлениях от первых матчей чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Честно сказать, у меня полное ощущение, что вокруг меня повсюду хоккеисты «Тампы». Мы уже сыграли против чехов, где играет Радко Гудас, с которым мы работали в «Лайтнинг». Скоро нас ждет встреча с финнами и Валтери Филппулой. Конечно, было бы интересно сыграть против сборной России с Кучеровым, Наместниковым и Василевским. И у шведов тоже играют Антон Стролман и Виктор Хедман, в общем «молнии» всюду, но это интересно, - цитирует Купера «Р-Спорт».

Напомним, что после трех матчей на турнире сборная Канады набрала девять очков и занимает первое место в группе В.

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