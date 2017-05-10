Хельмут Марко: Если мы сами не отпустим, Ферстаппен не сможет перейти в «Феррари»

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг информацию о возможном переходе голландца Макса Ферстаппена в «Феррари».

«В противовес слухам утверждаю, что в контракте Ферстаппена не прописано никаких опций. Если мы сами не отпустим его, он не сможет перейти в «Феррари», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.

Напомним, у 19-летнего Ферстаппена действует контракт с «Ред Булл» на 2018 год, однако, по информации некоторых источников, в соглашении есть опция, позволяющая ему перейти в «Феррари».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может заменить в «Феррари» немца Себастьяна Феттеля, который перейдет в «Мерседес».

Добавим, что Ферстаппен проводит второй год в «Ред Булл», в который он перешел по ходу прошлого сезона из «Торо Россо».