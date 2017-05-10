PRO100 подписала состав по CS:GO

Организация Даниила «Zeus» Тесленко PRO100 подписала состав ACG по CS:GO.



«Все игроки очень скиловые, команда отлично сбалансирована. Мы уверены, что с таким сильным составом, отличным тренером и нашей методикой тренировок команда добьется успеха.



Когда я расстался с Na'Vi, я начал присматриваться к другим игрокам и увидел огромный потенциал в этих ребятах. Я понял, что с моей помощью они могут стать топовым коллективом. Не хочется кого то выделять, каждый хорош в чем то своем. Своими качествами ребята отлично друг друга дополняют и образуют сплоченную команду.



Ребята горят желанием побеждать, и, что самое главное, готовы к изнурительным тренировкам. Они отлично впитывают информацию от аналитика команды и прекрасно взаимодействуют с тренером. Мы очень рады, что у нас собрался такой сильный состав и благодарны ребятам за их трудолюбие и самоотдачу», — сказал Тесленко.



Состав PRO100 по CS:GO:



Дмитрий «def» Лемещук

Сергей «smike» Скляренко

Вадим «Flarich» Каретин

Леонард «kenzor» Володарчук

Игорь «crush» Шевченко



Источник

