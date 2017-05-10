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Власти ХМАО за полтора месяца выделили из бюджета хоккейному клубу 325 млн рублей

Источник:  Znak.comКомментарии

По информации издания Znak, чиновники ХМАО снова выделили хоккейному клубу «Югра» 155 млн рублей. Соответствующее решение о субсидии было принято на последнем заседании правительства региона.

«Предоставить субсидию в номинации «Лучшие проекты спортивных клубов по развитию игровых, приоритетных видов спорта»: некоммерческому партнерству «Хоккейный клуб «Югра» на реализацию программы «Проект по развитию хоккея с шайбой в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016-2017 годы на базе хоккейного клуба «Югра» в размере 155 000 000 рублей», – говорится в решении правительства округа.

Утвержденная этим документом субсидия для волейбольного клуба «Суперлига» на развитие волейбола на сезон 2016-2017 годов составляет 9,8 млн рублей, а Федерации баскетбола – 4,1 млн рублей.

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