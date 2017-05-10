Даниэль Риккардо: Ферстаппену стоит больше прислушиваться к опытным пилотам

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо призвал своего партнера команде учитывать мнение опытных гонщиков.

«Он жаждет управлять машиной на пределе, и это здорово, – приводит Autosport.com.ru Риккардо. – Я считаю, что слабой стороной Макса является его возраст.

Наверное, ему стоит больше прислушиваться к опытным пилотам. В прошлом году, когда многие были недовольны его действиями на торможении, он отвечал всем: «Я знаю, что делаю».

Безусловно, такая независимость является его сильной стороной, но она может сыграть и против него. Придет время, и он поймет, что советы от старших коллег являются ценными».

После четырех этапов сезона 19-летний Ферстаппен занимает пятое место в личном зачете, опережая Риккардо на 13 очков.