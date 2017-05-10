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Гиорги Лория: «Крыльям» нужно выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился мнением о выступлении группы «Ленинград» после матча с «Зенитом».

 – Это очень хорошая идея, мне лично очень нравится «Ленинград», в моем аудио-листе есть их песни. Думаю, что и наша команда останется на этот концерт. Главное – выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба, - сказал Лория в эфире радио «Губерния».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 13 мая и начнется в 13:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Группа «Ленинград» выступит сразу после встречи на стадионе. Концерт приурочен к 75-летию самарского клуба.

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