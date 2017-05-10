Александр Шмурнов: Наградить Аленичева золотой медалью? Это был бы правильный жест

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов выразил мнение, что московский «Спартак» должен наградить золотыми медалями РФПЛ бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, а также его ассистента – Егора Титова.

Напомним, оба специалиста покинули команду после поражения от кипрского АЕК в Лиге Европы. Позже красно-белых возглавил итальянец Массимо Каррера, который привел клуб к чемпионскому титулу спустя 16 лет.

«Как Вы считаете, наградит ли клуб золотой медалью Аленичева и Титова?», – спросил один из пользователей Twitter на что Шмурнов ответил:

«Хороший вопрос. Не знаю. Но считаю, что это был бы правильный жест», – ответил Александр.

@AShmurnov Приветствую.Как Вы считаете наградит ли клуб золотой медалью Аленичева и Титова? — Дядя Костя (@unclekoc) 10 мая 2017 г.