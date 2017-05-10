Коннор Макдэвид: «Анахайм» доказал, что может спасти почти безнадежный матч

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от предстоящего седьмого матча второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма».

- Мы тоже знаем, что такое проигрывать с таким счетом. Мы проиграли матч №4 первого раунда со счетом 0:7, а потом выиграли два раза подряд. Это плей-офф, тут каждый матч - это отдельная история. Совсем неважно, как мы выиграли шестой матч. Важно, что мы его выиграли.

Надо сохранять спокойствие. Игра может сложиться по-всякому. «Анахайм» доказал, что может спасти почти безнадежный матч. Нельзя задирать нос, нельзя вешать голову, нужно оставаться спокойными. В матче №7 будет много эмоций, там будет много всего. Но надо концентрироваться на главной цели, - приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что решающая встреча серии пройдет в Анахайме 11 мая в 5:00 по московскому времени.