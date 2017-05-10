Леон Драйзайтль: Надо, чтобы «Эдмонтон» завтра провел лучший матч

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился ожиданиями от предстоящего седьмого матча второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма».

- Мы многому научились в этом раунде. Мы по-разному выигрывали матчи, по-разному их проигрывали. Отыгрывались, теряли преимущество. Надо, чтобы команда завтра провела лучший матч. Я уверен, что так и будет. Не думаю, что мы будем нервничать. Скорее будем рады, будем готовы. Для большинства из нас это первый матч №7. Но если долго размышлять по этому поводу, точно начнешь нервничать. Надо просто выйти, сыграть в свой хоккей и победить, - приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, что решающая встреча серии пройдет в Анахайме 11 мая в 5:00 по московскому времени.



