Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария2 : 0Белоруссия
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Футбол  Шинник1 : 0Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: Встраивать отношения с каждым игроком – одно из главных качеств Зидана

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, в чем заключаются сильные стороны наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«Во-первых, он очень хороший педагог. Да, у него нет серьезного тренерского опыта – хотя бы потому, что он только начинает работать с большим клубом. Но умение выстраивать отношения в «Реале», будучи звездой, – это пункт немаловажный. А, возможно, даже приоритетный.

Обратите внимание, что в команде нет скандалов. Даже те, кто мало играет, не выражает недовольства главным тренером. Хотя любой, кто сидит на скамейке в «Реале» (Хамес, Иско, Ковач и особенно Мората), в случае перехода в другой клуб стал бы звездой. Так что умение управлять коллективом и встраивать отношения с каждым игроком – без сомнений, одно из главных качеств Зидана.

Зинедин очень грамотно подобрал тренерский штаб, где работают люди, которые вместе с Зинедином прошли огонь и воду. Тот же Давид Беттони, с которым Зидан работал в «Кастилье», – хороший методист и тактик. В этих компонентах он здорово Зидану помогает. С тренером по физподготовке Антонио Пинтусом Зинедин работал еще в Италии – и для «Реала» это тоже важнейший человек. Вспомните, сколько матчей команда вытащила в концовках!», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, французский специалист встал у руля «сливочных» в январе 2016 года. За это время команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне «Реал» лидирует в чемпионате Испании, а также имеет неплохие шансы на выход в финал Лиги чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серхио Рамос: Болельщики «Атлетико» не заставят нас дрогнутьКапитан мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий перед ответным матчем с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.«Атлетико» – «Реал». Текстовая трансляция начнется в 21:45Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» - «Реал» на сайте «Советского спорта».Гарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукавеГарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукавеПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл - об игре клуба, Лиге чемпионов, своей травме и задачах на сезон.Габи: Несколько лет назад мы обыграли «Реал» со счетом 4:0. Уверен, «Атлетико» сумеет сделать камбэкКапитан и полузащитник мадридского «Атлетико» Габи Фернандес дал комментарий в преддверии ответного матча с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.Уйти красиво. Почему нужно смотреть матч «Реала» и «Атлетико»Уйти красиво. Почему нужно смотреть матч «Реала» и «Атлетико»Победитель противостояния «Реал» - «Атлетико», по сути, предопределен - «сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» выиграли со счетом 3:0.Диего Симеоне: У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачуГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Атлетико» примет «Реал».В интернете выложили фотографии новой формы мадридского «Реала»В следующем сезоне в дизайне формы мадридского «Реала» не произойдет кардинальных изменений, сообщает издание TodoSobreCamisetas.Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч»Авторитетный журнал France Football назвал имена главных соперников нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2017 года.Предложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дняПредложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости вторника.Борис Игнатьев: У «Монако» и «Атлетико» особых шансов на финал Лиги чемпионов нетБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что мадридский «Атлетико» и «Монако» перед ответными полуфинальными матчами не имеют шансов на выход в финал Лиги чемпионов.Серхио Рамос: Это один из самых идеальных составов, которые были у «Реала»Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Зинедин Зидан: Для выхода в финал «Реалу» надо провести идеальный матчГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Зинедин Зидан: Идея на матч с «Атлетико» – выложиться по максимумуГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Серхио Рамос: Мы не чувствуем давления перед матчем с «Атлетико»Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».Китайский клуб предлагает Морате 35 млн евро за сезонФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората может покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Marca.Хуанфран вернулся в строй и готов сыграть против «Реала» (фото)Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес восстановился после травмы и готов принять участие в ответном матче против «Реала» в 1/2 финала Лини чемпионов.Доигрались. Почему Бэйл собирается стать игроком «Манчестер Юнайтед»Доигрались. Почему Бэйл собирается стать игроком «Манчестер Юнайтед»«Советский спорт» рассказывает, почему один из лидеров «Королевского клуба» решил вернуться в английскую премьер-лигу.Бэйл договорился с Моуринью о трансфере в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Mirror, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл планирует покинуть столичный клуб по окончании сезона.Защитник «Барселоны» Пике освистан на теннисном турнире в Мадриде (видео)Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жеррар Пике посетил матч первого круга теннисного турнира в Мадриде между испанцем Давидом Феррером и Михаилом Кукушкиным из Казахстан.
Футбол
Агент Руни приезжал в отель к Моуринью
Хоккей
Тарасенко не приедет в сборную России на чемпионат мира
Хоккей
Правительство Петербурга выделило землю СКА для строительства новой арены
Футбол
Франческо Тотти: Мой последний матч 28-го мая? Я не знаю
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости