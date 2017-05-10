Константин Генич: Встраивать отношения с каждым игроком – одно из главных качеств Зидана

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, в чем заключаются сильные стороны наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«Во-первых, он очень хороший педагог. Да, у него нет серьезного тренерского опыта – хотя бы потому, что он только начинает работать с большим клубом. Но умение выстраивать отношения в «Реале», будучи звездой, – это пункт немаловажный. А, возможно, даже приоритетный.

Обратите внимание, что в команде нет скандалов. Даже те, кто мало играет, не выражает недовольства главным тренером. Хотя любой, кто сидит на скамейке в «Реале» (Хамес, Иско, Ковач и особенно Мората), в случае перехода в другой клуб стал бы звездой. Так что умение управлять коллективом и встраивать отношения с каждым игроком – без сомнений, одно из главных качеств Зидана.

Зинедин очень грамотно подобрал тренерский штаб, где работают люди, которые вместе с Зинедином прошли огонь и воду. Тот же Давид Беттони, с которым Зидан работал в «Кастилье», – хороший методист и тактик. В этих компонентах он здорово Зидану помогает. С тренером по физподготовке Антонио Пинтусом Зинедин работал еще в Италии – и для «Реала» это тоже важнейший человек. Вспомните, сколько матчей команда вытащила в концовках!», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, французский специалист встал у руля «сливочных» в январе 2016 года. За это время команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне «Реал» лидирует в чемпионате Испании, а также имеет неплохие шансы на выход в финал Лиги чемпионов.