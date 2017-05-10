Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария2 : 0Белоруссия
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Футбол  Шинник1 : 0Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Свешников продолжит играть в ХК «Юсдаль»

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шестикратный чемпион мира и один из тренеров национальной сборной России Михаил Свешников продолжит игровую карьеру.

Как сообщает официальный сайт клуба «Юсдаль», новый контракт с 43-летним полузащитником рассчитан на 2 сезона. Однако соглашение содержит условие, по которому в случае возникновения желания легендарного хоккеиста завершить карьеру по окончании сезона 2017/18 оно будет удовлетворено.

Сообщается также, что интерес к экс-капитану сборной России вновь проявляло московское «Динамо«, которое Свешников покинул прошлой весной. Однако хавбек принял решение остаться в Швеции рядом со своей семьей.

«Динамо» постоянно находится в моем сердце. Так же, как и «Юсдаль», и мой родной «Спутник» из Карпинска», — заключил Михаил.

Добавим, что свою карьеру продолжит и еще один звездный ветеран — голкипер сборной Швеции Андреас Бергвалл остается в «Вестеросе» еще, как минимум, на один сезон.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Агент Руни приезжал в отель к Моуринью
Хоккей
Тарасенко не приедет в сборную России на чемпионат мира
Хоккей
Правительство Петербурга выделило землю СКА для строительства новой арены
Футбол
Франческо Тотти: Мой последний матч 28-го мая? Я не знаю
все новости