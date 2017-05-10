Свешников продолжит играть в ХК «Юсдаль»

Шестикратный чемпион мира и один из тренеров национальной сборной России Михаил Свешников продолжит игровую карьеру.

Как сообщает официальный сайт клуба «Юсдаль», новый контракт с 43-летним полузащитником рассчитан на 2 сезона. Однако соглашение содержит условие, по которому в случае возникновения желания легендарного хоккеиста завершить карьеру по окончании сезона 2017/18 оно будет удовлетворено.

Сообщается также, что интерес к экс-капитану сборной России вновь проявляло московское «Динамо«, которое Свешников покинул прошлой весной. Однако хавбек принял решение остаться в Швеции рядом со своей семьей.

«Динамо» постоянно находится в моем сердце. Так же, как и «Юсдаль», и мой родной «Спутник» из Карпинска», — заключил Михаил.

Добавим, что свою карьеру продолжит и еще один звездный ветеран — голкипер сборной Швеции Андреас Бергвалл остается в «Вестеросе» еще, как минимум, на один сезон.