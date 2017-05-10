«Арена Ерофей» отдохнет от хоккея до сентября

На хабаровской арене «Ерофей» начали растапливать лёд, сообщает ИА «Восток-Медиа».

Газоны на парковке хабаровской арены «Ерофей» покрылись снегом — сотрудники дворца для хоккея с мячом снимают лёд с поля, загружают его в грузовики и вывозят на улицу. Теперь холодные горы крошек замёрзшей воды стали местом для фотосессий горожан.

Рабочие трудятся на площадке третий день, всего им потребуется убрать почти 4 тысячи кубометров льда. При этом, на поле останется тонкий слой, который будет оттаивать в течение нескольких дней. Снимать его ледозаливочными комбайнами, как это делается с толстым слоем покрытия, нельзя — внизу бетон.

«На комбайнах стоят специальные станки, которые и срезают лёд. Эти работы мы завершим сегодня. В течение недели площадка будет высыхать, после этого мы проведём покраску и начнём готовиться к мероприятиям», — рассказал директор арены «Ерофей» Сергей Гришин.

Агентство писало, что официально хоккейный сезон в крае завершился в середине апреля, однако в арене продолжались тренировки и небольшие турниры, поэтому к уборке льда во дворце приступили только сейчас. В летнюю спячку арена уйдёт до сентября. Осенью начнётся заливка и возобновится тренировочный процесс для воспитанников краевого центра развития хоккея с мячом и для команды «СКА-Нефтяник», которая в сезоне 2016/17 годов впервые в своей истории стала чемпионом России.

Напомним, что в новом сезоне крытая арена «Ерофей» второй раз в своей истории примет Чемпионат мира среди мужских команд. Главный турнир мирового хоккея пройдет с 29 января по 4 февраля 2018 года.