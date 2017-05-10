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«Текстильщик» проведет турнир посвящённый Дню Победы

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27 мая в СК «Крылатское» пройдёт VIII Московский международный турнир по мини-хоккею с мячом среди любительских команд, посвященный 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в турнире подтвердили девять команд: «Текстильщик» Москва, «Стекс» Нижний Новгород, «Сатурн» Гаврилов Посад Ивановская область, «Металлист» Королёв, «Архангельск» Архангельск, «Водная гвардия» Москва, «Team Disas» Финляндия, «Родина» Киров и «Телеком» Кашира.

Возрастная категория участников от 30 лет и старше. Победитель VIII Московского определится в круговом турнире. Всего состоится 36 матчей. Матчи будут проходить по регламенту: 8×8 (7 полевых игроков плюс вратарь), в один 20 минутный тайм без смены ворот, одновременно на правой и левой половинах поля. Открытие турнира назначено на 9:40, начало игр с 10 часов.

Организатор соревнований ХК «Текстильщик» приглашает всех желающих посетить турнир посвящённый Дню Победы и закрывающий сезон 2016/17 в Москве. Гарантирует болельщикам незабываемые впечатления, азарт участников соревнований, красоту и изящность русского хоккея и как заключительный аккорд ужин на свежем воздухе «Полевая кухня».

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