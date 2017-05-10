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Милан Лучич: Надо вспомнить, что было в матче №4 серии против «Сан-Хосе»

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Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич поделился ожиданиями от предстоящего седьмого матча второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма».

- Надо вспомнить, что было в матче №4 серии против «Сан-Хосе», как мы взяли реванш. Надо подготовиться к игре, но надо быть осторожным, чтобы не расслабиться после семи заброшенных шайб, - приводит слова Лучича официальный сайт НХЛ.

Напомним, что решающая встреча серии пройдет в Анахайме 11 мая в 5:00 по московскому времени.

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