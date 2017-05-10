Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швейцария3 : 0Белоруссия
Футбол  Факел1 : 2Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Футбол  Шинник5 : 2Енисей
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Мордовия» разгромила «Волгарь» и прервала серию из пяти поражений в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Мордовии» на домашней арене разгромили «Волгарь» в матче 36-го тура ФНЛ.

Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счетом 3:0. Таким образом, «Мордовия» прервала серию из пяти поражений.

После этой игры «Волгарь», набрав 39 очков, занимает 12-е место в таблице ФНЛ, от зоны вылета астраханский клуб отделяет один балл. «Мордовия», имея 36 очков, находится на 17-й строчке.

ФНЛ
36-й тур

Матч

Мордовия - Волгарь - 3:0 (1:0)

Голы

Навлётов 9 (1:0). Петров 71 (2:0). Петров 83 (3:0).

Состав

Мордовия: Леонов, Лебедев, Иванов, Багаев, Навлётов, Осипов, Дегтярёв (Амбарцумян, 54), Петров, Сысуев (Захарченко, 83), Деобальд (Чалов, 87), Алхазов (Лукьянов, 46)

Волгарь: Бучнев, Калинин, Таказов, Плиев, Акбашев, Болонин (Бибилов, 78), Газзаев Р. (Шалаев, 59), Яковлев (Букия, 56), Кабутов, Сутормин, Отставнов (Жабкин, 78)

Предупреждения:

Амбарцумян, 81 - Газзаев Р., 47; Бучнев, 69; Акбашев, 69; Калинин, 84; Жабкин, 90

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

10 мая 17:00, Старт, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Потанин: «Норильский Никель» не планирует спонсировать ФК «Динамо»Генеральный директор «Норильского Никеля» Владимир Потанин опроверг слухи о том, что его компания станет спонсором ФК «Динамо».«Спартак-2» потерпел крупное поражение в Хабаровске«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Спартак-2» (3:0) в матче 36-го тура первенства ФНЛ.Дмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказалДмитрий Парфенов: «Тосно» уже может играть в РФПЛ. Матч с «Локомотивом» доказалГлавный тренер новичка РФПЛ Дмитрий Парфенов осторожен в оценке успеха и уверен в продолжении работы с «Тосно».ФНЛ. 36-й тур. «СКА-Хабаровск» примет «Спартак-2», «Кубань» - «Зенит-2» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги.Александр Ушахин: «Луч-Энергии» должен остаться в ФНЛНазначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин рассказал о том, как узнал о своей новой должности в клубе.Исполнительный директор «Луча-Энергии»: Отставка Емельянова? Необходимо встряхнуть футболистов перед решающими играмиИсполнительный директор АФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков прокомментировал увольнение Константина Емельянова с поста главного тренера команды.Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии», сообщается на официальном сайте клуба из Владивостока.Андрей Тихонов: Если «Спартак» никого не продаст, то и в следующем сезоне сможет рассчитывать на чемпионствоБывший капитан «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал досрочную итоговую победу красно-белых в чемпионате России сезона-2016/17.«Динамо» отпраздновало возвращение в РФПЛ со своими болельщиками (видео)Футболисты и болельщики московского «Динамо» отпраздновали возвращение команды в элиту российского футбола на «Арене Химки».Валерий Петраков: Я дал свое согласие губернатору продолжить работу в «Томи»Главный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Петраков готов остаться на своем посту и в следующем сезоне.Другой Мирча и еще пара примеров, которым не будет рад ЛуческуДругой Мирча и еще пара примеров, которым не будет рад ЛуческуКак работали в России соотечественники главного тренера «Зенита». Спойлер: не всегда хорошо.Константин Емельянов: Поле «Луча-Энергии» – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом годуГлавный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов после матча с командой «СКА-Хабаровск» (0:2) снова посетовал на финансовые и организационные проблемы в клубе.Бизнес-класс. Почему выход «Тосно» – спасение премьер-лигиБизнес-класс. Почему выход «Тосно» – спасение премьер-лигиГлавный бизнес-стартап российского футбола добрался до премьер-лиги. И это отличная новость для нашего чемпионата.Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утраРазгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.Сергей Кирсанов: Нашим футболистам мешает играть чрезмерная мера ответственностиГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:4) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.Юрий Газзаев: «Волгарь» сделал шаг к тому, чтобы сохраниться в ФНЛГлавный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0) в 35-м туре первенства ФНЛ.Юрий Уткульбаев: Ребята выполнили ту установку, что я просилГлавный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в 35-м туре первенства ФНЛ.Дмитрий Парфенов: Осознание того, что вышли в РФПЛ еще не пришлоГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:0) в 35-м туре ФНЛ, а также обсудил выход команды в премьер-лигу.Павел Гусев: Рады, что дважды обыграли чемпиона в этом сезонеГлавный тренер воронежского «Факела» Павел Гусев прокомментировал победу над московским «Динамо» (1:0) в 35-м туре первенства ФНЛ.Александр Побегалов: Игроки «Шинника» вытащили сезон, но не выдержали этой гонкиГлавный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение от «Тюмени» (1:5) в матче 35-го тура первенства ФНЛ.
Хоккей
Власти ХМАО за полтора месяца выделили из бюджета хоккейному клубу 325 млн рублей
Хоккей
Джон Купер: Ощущение, что вокруг меня повсюду хоккеисты «Тампы»
Хоккей
Крис Ли: Я никогда не играл за сборную Канады даже на юниорском уровне
Футбол
Агент Руни приезжал в отель к Моуринью
все новости
Волгарь
Волгарькалендарьстатистика
Мордовия
Мордовиякалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости