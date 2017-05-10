«Мордовия» разгромила «Волгарь» и прервала серию из пяти поражений в ФНЛ
Футболисты «Мордовии» на домашней арене разгромили «Волгарь» в матче 36-го тура ФНЛ.
Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счетом 3:0. Таким образом, «Мордовия» прервала серию из пяти поражений.
После этой игры «Волгарь», набрав 39 очков, занимает 12-е место в таблице ФНЛ, от зоны вылета астраханский клуб отделяет один балл. «Мордовия», имея 36 очков, находится на 17-й строчке.
ФНЛ
36-й тур
Матч
Мордовия - Волгарь - 3:0 (1:0)
Голы
Навлётов 9 (1:0). Петров 71 (2:0). Петров 83 (3:0).
Состав
Мордовия: Леонов, Лебедев, Иванов, Багаев, Навлётов, Осипов, Дегтярёв (Амбарцумян, 54), Петров, Сысуев (Захарченко, 83), Деобальд (Чалов, 87), Алхазов (Лукьянов, 46)
Волгарь: Бучнев, Калинин, Таказов, Плиев, Акбашев, Болонин (Бибилов, 78), Газзаев Р. (Шалаев, 59), Яковлев (Букия, 56), Кабутов, Сутормин, Отставнов (Жабкин, 78)
Предупреждения:
Амбарцумян, 81 - Газзаев Р., 47; Бучнев, 69; Акбашев, 69; Калинин, 84; Жабкин, 90
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
10 мая 17:00, Старт, Онлайн-трансляция