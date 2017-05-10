Харийс Витолиньш: Мозякин пропустит матч с датчанами
Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что нападающий сборной России не сможет сыграть против команды Дании.
- Мозякин пропустит матч с датчанами. По медицинским показателям ему лучше пропустить игру. Завтра он приступит к легким тренировкам, - передает слова Витолиньша «Р-Спорт».
Напомним, что во второй половине первого периода матча с Германией капитан сборной России Сергей Мозякин получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.
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