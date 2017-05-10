Ян Непомнящий: Гонорары киберспортсменов в ближайшем будущем будут соизмеримы с доходами звезд мирового футбола

Шахматист Ян Непомнящий в интервью «Известиям» поведал о своей карьере в киберспорте, а также рассказал о росте киберспорта.



«Уже несколько лет, как я отошел от киберспорта и сосредоточился на шахматах. Я пытался совмещать, но добиться прогресса одновременно в двух видах практически невозможно. Занятие киберспортом — это 6–7 тренировок в неделю, очень серьезные нагрузки. Я выбрал шахматы, но продолжаю следить за индустрией киберспорта как болельщик. Раньше я действительно очень много играл в компьютерные игры. Где-то год я входил в сотню лучших игроков в Herthstone в Европе.



Новое поколение людей с пеленок умеет пользоваться интернетом. Понятно, что по мере развития технологий в компьютерной сфере количество киберспортсменов будет только расти. Это, конечно, не говорит о том, что через 10–15 лет на матч «Реал»–»Барселона» не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе.



Будет интересно понаблюдать, как игровые виды спорта будут конкурировать за спонсоров с киберспортом. Считаю, что гонорары ведущих киберспортсменов в ближайшем будущем будут соизмеримы с доходами звезд мирового футбола».



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