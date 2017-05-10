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Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренера

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с Мигелем Данни после назначения нового главного тренера.

Согласно источнику, португальский хавбек пользуется большим уважением со стороны руководителей клуба, однако прерогативой кадровых решений в команде будет обладать новый наставник. При этом отмечается, что «Зенит» не обсуждал тему Данни с потенциальными сменщиками Мирчи Луческу. 

Ранее сообщалось, что румынский специалист может покинуть питерский клуб в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне. 

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