Евгений Дадонов: Постараемся справиться с датчанами без Мозякина

Нападающий сборной России Евгений Дадонов рассказал, что команда постарается справиться без травмированного Сергея Мозякина.

- Мозякин отдыхает, наверное. Может, ошибки какие-то подскажет нам после тренировки? Надеюсь, что потерей для нас это не станет. С Данией не сыграет, а дальше выйдет. Надеюсь, что все хорошо будет. Постараемся справиться с датчанами без него, - передает слова Дадонова «Р-Спорт».

Напомним, что во второй половине первого периода матча с Германией капитан сборной России Сергей Мозякин получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.