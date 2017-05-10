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Евгений Дадонов: Постараемся справиться с датчанами без Мозякина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий сборной России Евгений Дадонов рассказал, что команда постарается справиться без травмированного Сергея Мозякина.

- Мозякин отдыхает, наверное. Может, ошибки какие-то подскажет нам после тренировки? Надеюсь, что потерей для нас это не станет. С Данией не сыграет, а дальше выйдет. Надеюсь, что все хорошо будет. Постараемся справиться с датчанами без него, - передает слова Дадонова «Р-Спорт».

Напомним, что во второй половине первого периода матча с Германией капитан сборной России Сергей Мозякин получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.

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