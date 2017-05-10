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ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча «Астане»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Астане» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

Встреча между командами завершилась со счетом 91:73 в пользу российского клуба.

Самым результативным игроком стал защитник казахстанского клуба Роберт Лоури, который набрал 20 очков. У ЦСКА отметился Нандо де Коло, в активе которого 18 баллов.

Таким образом, армейцы выиграли серию со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира.

Матч

Астана - ЦСКА - 73:91

Место и дата

10 мая 17:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция

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