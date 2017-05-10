ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча «Астане»
Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Астане» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.
Встреча между командами завершилась со счетом 91:73 в пользу российского клуба.
Самым результативным игроком стал защитник казахстанского клуба Роберт Лоури, который набрал 20 очков. У ЦСКА отметился Нандо де Коло, в активе которого 18 баллов.
Таким образом, армейцы выиграли серию со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира.
Матч
Место и дата
10 мая 17:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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