Александр Барабанов: Матч с итальянцами показал, что у нас не было проблем с недонастроем

Нападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира против команды Дании.

- В деле датчан не видел, но вечером у нас собрание, все расскажут про них. Это быстренькая команда, хорошо двигаются. Но все будет зависеть от нас, как мы настроимся на игру. Матч с итальянцами показал, что у нас не было проблем с недонастроем. Дай бог, чтобы с большинством у нас было также, потому что это ключевой фактор. Мне тоже хочется приносить пользу команде, забивать голы. Но кому-то и черновую работу надо делать, в этом нет ничего страшного, - передает слова Барабанова «Р-Спорт».

Напомним, что четвертый матч на чемпионате мира сборная России проведет против сборной Дании. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.