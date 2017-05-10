Александр Кожевников: Конечно, число участников ЧМ нужно сокращать

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что число сборных, участвующих в чемпионате мира в элитном дивизионе, нужно сокращать с 16 до 12.

«Конечно, это необходимо. Некоторые матчи неинтересно смотреть. Команды, которые могут попасть под сокращение, просто отдают очки фаворитам и борются в лучшем случае, чтобы подняться с седьмого места на пятое. Не хватает пока что мастерства. Грязь еще разводят», - приводит RT слова Кожевникова.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поддержал идею сокращения элитного дивизиона, а руководитель Немецкого хоккейного союза Франц Райндль выступил за уменьшение количества матчей на турнире ради здоровья игроков.