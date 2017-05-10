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Сергей «starix» Ищук стал игроком Team Spirit

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Сергей «starix» Ищук присоединился к составу Team Spirit по CS:GO.

«У меня было достаточно много предложений от разных организаций, так что выбор был достаточно сложный. Мы пообщались с представителями организации, с игроками, и я решил, что это именно та команда и та организация, с которой я хочу продолжать свою карьеру в киберспорте. Несмотря на длительный перерыв в игровой практике, я быстро набираю форму и уже совсем скоро смогу доказать это в официальных матчах», — прокомментировал Ищук.

Ранее Сергей «starix» Ищук выполнял роль тренера состава Natus Vincere по CS:GO.

Состав Team Spirit по CS:GO:
Сергей «starix» Ищук (капитан)
Павел «COLDYY1» Векленко
Дмитрий «S0tF1k» Форостянко
Вадим «DavCost» Васильев
Дмитрий «Dima» Бандурка

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