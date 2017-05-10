Сергей Костицын: Сборной Белоруссии пора переживать за место элите

Нападающий сборной Белоруссии Сергей Костицын прокомментировал поражение своей команды Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясет кого-то или что... Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите, - передает слова Костицына «Р-Спорт».

Напомним, что после четырех матчей чемпионата мира команда Белоруссии занимает последнее место в группе В.