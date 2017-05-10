Волейболистки московского «Динамо» одержали первую победу на клубном ЧМ

Волейболистки московского «Динамо» обыграли японский клуб «Хисамицу Спрингс» в матче группового этапа чемпионата мира среди клубов в японском Кобе.

Встреча группы А, состоявшаяся в среду, завершилась в трех паритях со счетом 3:0 (25:9, 25:19, 25:20) в пользу российской команды. Самым результативным игроком матча в составе бело-голубых стала Наталия Гончарова, набравшая 20 очков.

Эта победа стала для бело-голубых первой на турнире. Ранее «Динамо» уступило турецкому «Вакифбанку» в трех партиях – 0:3.

В следующем туре 12 мая «Динамо» сыграет с бразильским клубом «Рексона Сеск». «Хисамицу Спрингс»в этот же день встретится с «Вакифбанком».