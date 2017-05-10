Волейболистки московского «Динамо» одержали первую победу на клубном ЧМ
Волейболистки московского «Динамо» обыграли японский клуб «Хисамицу
Спрингс» в матче группового этапа чемпионата мира среди клубов в японском Кобе.
Встреча группы А, состоявшаяся в среду, завершилась в трех паритях со
счетом 3:0 (25:9, 25:19, 25:20) в пользу российской команды. Самым
результативным игроком матча в составе бело-голубых стала Наталия Гончарова,
набравшая 20 очков.
Эта победа стала для бело-голубых первой на турнире. Ранее «Динамо»
уступило турецкому «Вакифбанку» в трех партиях – 0:3.
В следующем туре 12 мая «Динамо» сыграет с бразильским клубом «Рексона
Сеск». «Хисамицу Спрингс»в этот же день встретится с «Вакифбанком».
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