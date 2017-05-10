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Коштинья: Фернандеш должен был стать одним из лучших португальских полузащитников

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Академики» и экс-игрок «Динамо» Коштинья считает, что у полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша еще есть шансы сыграть за сборную Португалии.

- Перейдем к Кубку конфедераций. В «Локомотиве» здорово проводит сезон Мануэл Фернандеш. У него есть шансы вернуться в сборную?

- Фернанду Сантуш уже показал, что для него все игроки важны. Понятно, что на определенных футболистов он рассчитывает, так как они необходимы в стратегическом плане. Считаю, что в свое время Фернандеш мог бы стать топ-игроком. Сейчас у него нет того мастерства, что было в начале карьеры. Когда Ману только появился в «Бенфике», он был очень одаренным и должен был становиться одним из лучших португальских полузащитников. Но тут вопрос отношения к делу, к футболу.

Полностью интервью с Коштиньей читайте завтра на Sovsport.ru
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