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Коштинья: Аленичев добился бы успеха с португальской командой

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Академики» и экс-игрок «Динамо» Коштинья заявил, что Дмитрий Аленичев мог бы успешно тренировать команду из Португалии.

- Вы хорошо знакомы с Дмитрием Аленичевым. Он как-то говорил, что не прочь тренировать в Европе. Был бы успешен в Португалии?

- Уверен, в Португалии он бы добился успеха. Дмитрий разбирается в футболе, был хорошим игроком, а теперь стал хорошим тренером. Но если встретится с моей командой, точно проиграет, это я гарантирую! – смеется португалец. - В общем у Аленичева есть все, чтобы стать известным специалистом как в России, так и в Европе.  

Полностью интервью с Коштиньей читайте завтра на Sovsport.ru
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