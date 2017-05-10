«Енисей» Андрея Тихонова проиграл в Ярославле
Футболисты красноярского «Енисея», возглавляемые Андреем Тихоновым, в
матче 36-го тура Футбольной национальной лиги на выезде проиграли ярославскому «Шиннику».
Встреча, прошедшая в среду в Ярославле на стадионе «Шинник», завершилась
со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Равиль Нетфуллин,
а еще по мячу забили Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов. У гостей
отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.
Таким образом, у «Енисея» осталось 57 очков. Команда Андрея Тихонова
занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» стало 54 очка.
Клуб из Ярославля идет шестым.
В матчах следующего тура «Енисей» 14 мая примет «Тюмень», а «Шинник» в этот день на выезде сразится с московским «Динамо».
Матч
Голы
Нетфуллин 1 (1:0). Камеш 23 (1:1). Васильев 70 (1:2). Нетфуллин 72 (2:2). Султонов 75 (3:2). Низамутдинов 90 (4:2).
Состав
Шинник: Яшин, Ндри, Цховребов, Гоцук (Дзахов, 68), Царикаев, Чистяков, Нетфуллин, Ятченко (Митасов, 76), Земсков, Низамутдинов (Подоляк, 90), Султонов (Лаук, 82)
Енисей: Опарин, Чичерин, Кичин (Колев, 73), Васильев, Алиев, Камеш, Ланин (Малоян, 85), Иванов, Самодин, Козлов (Семакин, 73), Саркисов (Тен, 86)
Предупреждения:
Низамутдинов, 88 - нет
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
10 мая 18:30, Шинник, Онлайн-трансляция