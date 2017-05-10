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«Енисей» Андрея Тихонова проиграл в Ярославле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты красноярского «Енисея», возглавляемые Андреем Тихоновым, в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги на выезде проиграли ярославскому «Шиннику».

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле на стадионе «Шинник», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Равиль Нетфуллин, а еще по мячу забили Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов. У гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.

Таким образом, у «Енисея» осталось 57 очков. Команда Андрея Тихонова занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» стало 54 очка. Клуб из Ярославля идет шестым.

В матчах следующего тура «Енисей» 14 мая примет «Тюмень», а «Шинник» в этот день на выезде сразится с московским «Динамо».

Матч

Шинник - Енисей - 4:2 (1:1)

Голы

Нетфуллин 1 (1:0). Камеш 23 (1:1). Васильев 70 (1:2). Нетфуллин 72 (2:2). Султонов 75 (3:2). Низамутдинов 90 (4:2).

Состав

Шинник: Яшин, Ндри, Цховребов, Гоцук (Дзахов, 68), Царикаев, Чистяков, Нетфуллин, Ятченко (Митасов, 76), Земсков, Низамутдинов (Подоляк, 90), Султонов (Лаук, 82)

Енисей: Опарин, Чичерин, Кичин (Колев, 73), Васильев, Алиев, Камеш, Ланин (Малоян, 85), Иванов, Самодин, Козлов (Семакин, 73), Саркисов (Тен, 86)

Предупреждения:

Низамутдинов, 88 - нет

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

10 мая 18:30, Шинник, Онлайн-трансляция

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