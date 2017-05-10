«Енисей» Андрея Тихонова проиграл в Ярославле

Футболисты красноярского «Енисея», возглавляемые Андреем Тихоновым, в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги на выезде проиграли ярославскому «Шиннику».

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле на стадионе «Шинник», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Равиль Нетфуллин, а еще по мячу забили Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов. У гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.

Таким образом, у «Енисея» осталось 57 очков. Команда Андрея Тихонова занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Шинника» стало 54 очка. Клуб из Ярославля идет шестым.

В матчах следующего тура «Енисей» 14 мая примет «Тюмень», а «Шинник» в этот день на выезде сразится с московским «Динамо».