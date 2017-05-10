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Коштинья: Жардим, Моуринью и Витория – лучшие португальские тренеры

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Академики» и экс-игрок «Динамо» Коштинья назвал лучших португальских тренеров на данный момент.

- Жардим, Моуринью – он всегда для меня будет лучшим – и если говорить о последних результатах, Руй Витория из «Бенфики». Но в Португалии есть много сильных специалистов, тот же Соуза, Карлуш Карвальял из «Шеффилда». Себя называть не буду, а то покажусь навязчивым, - шутит Коштинья.

Полностью интервью с Коштиньей читайте завтра на Sovsport.ru
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