Харийс Витолиньш: Тревожит отъезд российских хоккеистов в НХЛ

Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал массовый отъезд российских хоккеистов в НХЛ.

- Конечно, нас это тревожит. Но сейчас нам нужно сыграть чемпионат мира. А там уже будем смотреть, кто где подпишет контракты, как у них сложится сезон. Может, кто-то вернется в Россию, у кого-то не пойдут дела в НХЛ. Не надо сейчас заходить далеко в рассуждениях. И мы ведь ничего не можем изменить, все идет по факту, - сказал Витолиньш.

Напомним, НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде.