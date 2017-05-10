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Московское «Динамо» стало соперником «Зенита» по финалу ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» уверенно победили новосибирский «Локомотив» в полуфинальном матче чемпионата России и вышли в финал.

Встреча Финала шести, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой бело-голубых в трех партиях со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23). Матч продолжался более полутора часов.

В четверг в финале «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом», действующим чемпионом страны. Ранее подопечные Владимира Алекно в своем полуфинале одолели «Белогорье» - 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).

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