Московское «Динамо» стало соперником «Зенита» по финалу ЧР
Волейболисты московского «Динамо» уверенно победили новосибирский «Локомотив»
в полуфинальном матче чемпионата России и вышли в финал.
Встреча Финала шести, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой бело-голубых
в трех партиях со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:23). Матч продолжался более
полутора часов.
В четверг в финале «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом», действующим
чемпионом страны. Ранее подопечные Владимира Алекно в своем полуфинале одолели «Белогорье»
- 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).
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